Η ελληνική διαδρομή με τις 30 συνεχόμενες στροφές που έτρεμαν οι οδηγοί – Πού βρίσκεται

Μέσα στην ανεξάντλητη ομορφιά της ελληνικής φύσης κρύβονται διαδρομές που, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι, βάζουν σε δοκιμασία τις αντοχές και τα αντανακλαστικά των οδηγών.

Η χώρα μας είναι γνωστή για τις περιοχές απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς που διαθέτει, αλλά και για τις μοναδικές διαδρομές που πρέπει να διασχίσει κανείς για να φτάσει σε αυτές. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι δρόμοι της χώρας εξίσου φιλόξενοι.

Στο ελληνικό οδικό δίκτυο, υπάρχουν ορισμένες διαδρομές που κάθε άλλο παρά ασφαλείς μπορούν να θεωρηθούν, έχοντας εξελιχθεί σε πραγματικούς εφιάλτες για όσους τολμούν να τις διανύσουν. Με απότομες στροφές, ανεπαρκή σήμανση και ελάχιστα ή ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, οι δρόμοι αυτοί δεν δοκιμάζουν μόνο τις οδηγικές ικανότητες, αλλά και την ψυχραιμία ακόμη και των πιο έμπειρων οδηγών.

