Αυτή είναι η πόλη με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο

Είτε ταξιδεύεις μακριά είτε ταξιδεύεις σε έναν κοντινό προορισμό, το φαγητό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Έτσι, τα βραβεία αναγνωστών Readers’ Choice Awards της «βίβλου του ταξιδιού», Conde Nast Traveller, δεν θα μπορούσαν να μην περιλαμβάνουν και μια λίστα με τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο. Φέτος, μία πόλη της Ασίας ψηφίστηκε από τους περισσότερους αναγνώστες και κατέκτησε την κορυφή της λίστας.

Τόκιο: Ο καλύτερος γαστρονομικός προορισμός για το 2025

Σύμφωνα με τα Readers’ Choice Awards 2025, το Τόκιο είναι η πόλη με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Δεν είναι μυστικό ότι η ιαπωνική πρωτεύουσα βρίσκεται στην bucket list κάθε απαιτητικού γευσιγνώστη. Από τα sashimi στο Tsukiji Outer Market μέχρι τα εντυπωσιακά εστιατόρια της πόλης που έχουν βραβευτεί με αστέρια Michelin (όπως το Harutaka ή το Kanda), το Τόκιο είναι ένας παράδεισος γευστικών απολαύσεων. Όπως αναφέρει το Conde Nast Traveller, «ακόμη κι αν το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο, στο Τόκιο υπάρχει πάντα χρόνος για μια στάση στις street food μαζί με τους ντόπιους, για ένα σούσι στο χέρι ή ένα καυτό μπολ ράμεν πριν το βραδινό σάκε».

