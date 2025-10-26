Η πιο επικίνδυνη διαδρομή στον κόσμο που κόστιζε τη ζωή 300 οδηγών κάθε έτος -Πού βρίσκεται

Ο «Δρόμος του Θανάτου» στη Βολιβία θεωρείται από πολλούς ως η πιο επικίνδυνη διαδρομή στον κόσμο, με εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εκεί κάθε χρόνο.

Πρόκειται για τον Camino de la Muerte, έναν χωμάτινο άξονα μήκους περίπου 60 χιλιομέτρων που συνδέει τη Λα Παζ με την Κορόικο, σκαλισμένο στις απότομες πλαγιές των Άνδεων.

Η διαδρομή του φημίζεται για τους κάθετους γκρεμούς που ξεπερνούν τα 600 μέτρα, τις συνεχείς φουρκέτες, τις «τυφλές» στροφές και το ελάχιστο πλάτος που σε σημεία δεν υπερβαίνει τα τρία μέτρα, καθιστώντας την ταυτόχρονα συναρπαστική και θανάσιμα επικίνδυνη.

Οι κατολισθήσεις, η ομίχλη και οι καταρρακτώδεις βροχές που συχνά συνοδεύουν το τοπίο εντείνουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση κινδύνου, με την έλλειψη προστατευτικών κιγκλιδωμάτων να αφήνει τους οδηγούς εκτεθειμένους σε κάθε λάθος κίνηση.

