Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο – Που χτίζεται, πόση χωρητικότητα θα έχει

Στην Ασία, και συγκεκριμένα στη Χανόι του Βιετνάμ, ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου γηπέδου στον κόσμο. Το νέο στάδιο, γνωστό ως Trong Dong, θα έχει 135.000 θέσεις, σχεδόν διπλάσιες από το Old Trafford στην Αγγλία.

Το έργο αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της κυβέρνησης, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια Ολυμπιακή Αθλητική Πόλη με προϋπολογισμό περίπου 28 δισεκατομμυρίων λιρών, με στόχο να μετατραπεί η Χανόι σε κέντρο αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Το Trong Dong συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής βιετναμέζικης κουλτούρας με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Έχει πάρει το όνομά του από το χάλκινο τύμπανο Dong Son, το οποίο είναι σύμβολο του αρχαίου βιετναμέζικου πολιτισμού, που αντιπροσωπεύει το κοινοτικό πνεύμα, τη δύναμη και τη μακροζωία.

