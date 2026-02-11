Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Φεβρουάριος
TOP
VIRAL

Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο – Που χτίζεται, πόση χωρητικότητα θα έχει

Share

Στην Ασία, και συγκεκριμένα στη Χανόι του Βιετνάμ, ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου γηπέδου στον κόσμο. Το νέο στάδιο, γνωστό ως Trong Dong, θα έχει 135.000 θέσεις, σχεδόν διπλάσιες από το Old Trafford στην Αγγλία.

Το έργο αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της κυβέρνησης, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια Ολυμπιακή Αθλητική Πόλη με προϋπολογισμό περίπου 28 δισεκατομμυρίων λιρών, με στόχο να μετατραπεί η Χανόι σε κέντρο αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Το Trong Dong συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής βιετναμέζικης κουλτούρας με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Έχει πάρει το όνομά του από το χάλκινο τύμπανο Dong Son, το οποίο είναι σύμβολο του αρχαίου βιετναμέζικου πολιτισμού, που αντιπροσωπεύει το κοινοτικό πνεύμα, τη δύναμη και τη μακροζωία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του athletiko.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode