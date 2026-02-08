«Μ’ αγαπάς;»: Τα μηνύματα των Βίκινγκ στις πέτρες 2.000 χρόνια πριν, ήταν τα social media της εποχής

Χίλια χρόνια μετά τη χάραξή τους, η ρουνική γραφή πάνω σε πέτρες των Βίκινγκ συνεχίζουν να μιλούν.

Κρυμμένες για αιώνες κάτω από χωράφια, δρόμους, κατώφλια εκκλησιών και αγροικιών, επανεμφανίζονται σήμερα στη Σουηδία και σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία, αποκαλύπτοντας ιστορίες αγάπης, απώλειας, φιλοδοξίας.

Πριν από λίγα χρόνια, ο Magnus Källström, κορυφαίος Σουηδός ειδικός στη ρουνική γραφή, ταξίδεψε σε ένα αγρόκτημα λίγες ώρες νότια της Στοκχόλμης σημειώνει το BBC σε ένα εκτενές δημοσίευμα με μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον.

Ένας αγρότης είχε βρει μια πέτρα στο χωράφι του και σκόπευε να τη χρησιμοποιήσει ως κατώφλι. Όταν όμως την γύρισε, είδε χαραγμένες πάνω της σειρές από παράξενα σύμβολα. Ήταν ρούνοι.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ