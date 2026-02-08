Τελευταία Νέα
Η διαδρομή που προκαλεί ίλιγγο – Πού βρίσκεται ο δρόμος που «ζαλίζει» τους οδηγούς

Με την κωδική ονομασία «Τα Σαλιγκάρια», η συγκεκριμένη διαδρομή σε υψόμετρο άνω των 3.100 μέτρων αποτελεί ένα πραγματικό τεστ αντοχής για οχήματα και οδηγούς.

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος είχε καταλάβει τη σημασία των δρόμων, καθώς προσέφεραν εύκολη και συνήθως ασφαλή σύνδεση των πόλεων. Πολλές φορές όμως η γεωγραφία της περιοχής δεν επιτρέπει την εύκολη χάραξη τους, δημιουργώντας διαδρομές που μοιάζουν περισσότερο με δοκιμασία.

Μια τέτοια περίπτωση είναι το Los Caracoles, ο εμβληματικός ελικοειδής δρόμος στους πρόποδες των Άνδεων που οδηγεί στο ιστορικό Paso Internacional Los Libertadores, το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη Χιλή και την Αργεντινή

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

