Η διαδρομή που προκαλεί ίλιγγο – Πού βρίσκεται ο δρόμος που «ζαλίζει» τους οδηγούς

Με την κωδική ονομασία «Τα Σαλιγκάρια», η συγκεκριμένη διαδρομή σε υψόμετρο άνω των 3.100 μέτρων αποτελεί ένα πραγματικό τεστ αντοχής για οχήματα και οδηγούς.

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος είχε καταλάβει τη σημασία των δρόμων, καθώς προσέφεραν εύκολη και συνήθως ασφαλή σύνδεση των πόλεων. Πολλές φορές όμως η γεωγραφία της περιοχής δεν επιτρέπει την εύκολη χάραξη τους, δημιουργώντας διαδρομές που μοιάζουν περισσότερο με δοκιμασία.

Μια τέτοια περίπτωση είναι το Los Caracoles, ο εμβληματικός ελικοειδής δρόμος στους πρόποδες των Άνδεων που οδηγεί στο ιστορικό Paso Internacional Los Libertadores, το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη Χιλή και την Αργεντινή

