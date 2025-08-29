Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας

Το Πολεμικό Μουσείο/Παράρτημα Καλαμάτας απέκτησε τον δικό του Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED), όπου τη Δευτέρα 25/08/2025 έγινε η χαρτογράφησή του στον ΕΘΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ από την Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών KIDS SAVE LIVES – Τα παιδιά σώζουν ζωές, παρουσία πιστοποιημένων εθελοντών εκπαιδευτών του οργανισμού , του Διευθυντή Πολεμικού Μουσείου/Παραρτήματος Καλαμάτας καθώς και των στελεχών του παραρτήματος .

Ο απινιδωτής τοποθετήθηκε μέσα σε ειδικό κυτίο φύλαξης με ειδική σήμανση και απαραίτητα υλικά για ασφαλή εκτέλεση CPR και είναι προσβάσιμος όλο το 24ωρο και στην ευρύτερη κοινότητα. Όλο το προσωπικό του μουσείου έχει λάβει σχετική επιμόρφωση για τη χρήση του.

Μέσω της ΔΩΡΕΑΝ πολύγλωσσης εφαρμογής iSAVElives παρέχεται η δυνατότητα στους Πρώτους Ανταποκρινόμενους να καθοδηγούνται προς το θύμα που κινδυνεύει και να εντοπίζουν άμεσα τους πλησιέστερους διαθέσιμους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές (AEDs).

Ο Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείο/ Παράρτημα Καλαμάτας Λγος (ΠΖ-ΕΥ) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές εκπαιδευτές για την πολύτιμη προσφορά βοήθειας στην χαρτογράφηση του απινιδωτή και τόνισε τη σημαντικότητα ύπαρξης περισσότερων Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε δημόσιους χώρους.

Αξίζει να τονιστεί, ότι στην πόλη της Καλαμάτας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στον ΕΘΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 21 λειτουργικοί AEDs και συνεχώς προστίθενται κι άλλοι.



Περισσότερα για το πώς μπορείτε να καταγράψετε έναν AED στον Εθνικό Χάρτη Απινιδωτών.

https://kidssavelives.gr/aed/