Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες ως καλεσμένοι σε γάμους

Το οικονομικό βάρος της συμμετοχής σε γάμους αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους Έλληνες παρά το γεγονός πως παραμένουν αφοσιωμένοι στους παραδοσιακούς εορτασμούς, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την Dynata για λογαριασμό της Revolut τον Ιούνιο του 2025. Μάλιστα, όπως δείχνουν στοιχεία της Eurostat για το 2023, η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γάμων ανά κάτοικο στην ΕΕ, με πάνω από 40.000 γάμους να τελούνται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 72% των Ελλήνων αισθάνεται πίεση να ξοδέψει περισσότερα όταν παρευρίσκεται σε γάμους, γεγονός που αναδεικνύει τις αυξανόμενες οικονομικές προσδοκίες που περιβάλλουν τις εκδηλώσεις αυτές. Σε μεγάλο βαθμό, αυτή η πίεση προέρχεται από κοινωνικούς παράγοντες, με το 34% των ερωτηθέντων να αναφέρει τις προσδοκίες των φίλων και της οικογένειας ως βασικό παράγοντα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι άνδρες φαίνεται να αντιμετωπίζουν τους γάμους πιο συναισθηματικά σε σχέση με τις γυναίκες, με το 32% των ανδρών να περιγράφει τους γάμους ως μια μοναδική ευκαιρία να γιορτάσουν το ευτυχισμένο ζευγάρι, σε σύγκριση με το 26% των γυναικών.