Λέσχη Τέχνης και Πολιτισμού της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος Μια ρομαντική προσπάθεια

Η έκδοση της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος “Λέσχη Τέχνης και Πολιτισμού της Ε.Σ.Ε. Μια ρομαντική προσπάθεια” θα παρουσιασθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 στο ξενοδοχείο ΙΛΙΣΙΑ στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 25, κατά τον εορτασμό των τριών (3) ετών από τη σύσταση της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος.

Η έκδοση περιλαμβάνει τις μαρτυρίες 69 μελών της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού της Ε.Σ.Ε. και 8 μελών της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος. Η ιδέα του προέδρου της Ε.Σ.Ε. Αλεξάνδρου Κακαβά υλοποιήθηκε χάρη στην προσφορά της Βάσιας Σκυλακάκη, συντονίστριας της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού της Ε.Σ.Ε. Κηφισιάς-Ερυθραίας και Εκάλης, της Κατερίνας Καράμπελα, συντονίστριας της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού της Ε.Σ.ε. Αθήνας και της Τζένης Κοσμίδου, γενικής γραμματέως της Ε.Σ.Ε.