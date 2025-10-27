Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες

Οι τιμές ρεύματος πυροδοτούν ανησυχία σε οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές ρεύματος στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας συνεχίζουν το ανοδικό ράλι. Μάλιστα σε σχέση με τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 52%.

Οι τιμές ρεύματος του Οκτωβρίου

Για το διάστημα 1 με 27 Οκτωβρίου όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Day Ahead Market στο η μέση τιμή στη χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώθηκε στα 112,25 ευρώ ανά MWh (Μεγαβατώρα).