Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες

Οι τιμές ρεύματος πυροδοτούν ανησυχία σε οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.
Για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές ρεύματος στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας συνεχίζουν το ανοδικό ράλι. Μάλιστα σε σχέση με τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 52%.
Οι τιμές ρεύματος του Οκτωβρίου
Για το διάστημα 1 με 27 Οκτωβρίου όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Day Ahead Market στο η μέση τιμή στη χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώθηκε στα 112,25 ευρώ ανά MWh (Μεγαβατώρα).
Συγκριτικά με την ίδια περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και η μέση τιμή ήταν στα 88,59 ευρώ ανά MWh, η αύξηση είναι πάνω από 26%. Και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Αυγούστου, οπότε και η μέση χρηματιστηριακή τιμή ήταν στα 73,76 ευρώ ανά MWh, η αύξηση ξεπερνά το 52%.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ