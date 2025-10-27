Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
27
Οκτώβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες

Share

Οι τιμές ρεύματος πυροδοτούν ανησυχία σε οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές ρεύματος στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας συνεχίζουν το ανοδικό ράλι. Μάλιστα σε σχέση με τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 52%.

Οι τιμές ρεύματος του Οκτωβρίου

Για το διάστημα 1 με 27 Οκτωβρίου όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Day Ahead Market στο η μέση τιμή στη χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώθηκε στα 112,25 ευρώ ανά MWh (Μεγαβατώρα).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ