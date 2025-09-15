Πόσο αυξάνονται μισθοί και συντάξεις από το 2026, τι αλλάζει στην παρακράτηση φόρου

Τα μεγαλύτερα οφέλη θα διαπιστώσουν οι οικογένειες με παιδιά, οι έχοντες μεσαία αλλά και υψηλά εισοδήματα καθώς και οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα 40.000 ευρώ χωρίς παιδιά κερδίζουν 600 ευρώ το χρόνο, με ένα παιδί 1.000 ευρώ, με δύο παιδιά 1.400 ευρώ, με τρία παιδιά 2.300 ευρώ, ενώ οι πολύτεκνοι φτάνουν τα 4.300 ευρώ ετησίως.