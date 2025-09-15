Τελευταία Νέα
Πόσο αυξάνονται μισθοί και συντάξεις από το 2026, τι αλλάζει στην παρακράτηση φόρου

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές έρχονται από την Πρωτοχρονιά για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ λόγω της χαμηλότερης παρακράτησης φόρου, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία ενεργοποιείται από τα εισοδήματα του 2026.

Την ίδια ώρα, για νέους έως 25 ετών η μείωση φόρου για εισόδημα 30.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 3.300 ευρώ και για νέους έως 30 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ το όφελος είναι 1.300 ευρώ.
