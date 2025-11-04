Αύξηση κατά 423 εκατ. στον προϋπολογισμό του προγράμματος “Αλλάζω Θέρμανση/Θερμοσίφωνα

Σε αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» κατά 423 εκατομμύρια ευρώ (από 223 σε 647 εκατομμύρια), προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σήμερα, υπεγράφη η 2η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος που αυξάνει τον προϋπολογισμό, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ωφελούμενους και προμηθευτές και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα εξαργύρωσης των επιταγών έως τις 30 Απριλίου 2026.

Στο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί περίπου 192.000 αιτήσεις. Με την πρώτη απόφαση υπαγωγής προβλέπεται η ένταξη περισσότερων από 100.000 ωφελούμενων. Ανταποκρινόμενο -όπως επισημαίνει- στην ισχυρή ζήτηση και στο αυξημένο ενδιαφέρον, ειδικά για αντλίες θερμότητες που έχουν υψηλότερο μέσο κόστος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε ενίσχυση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 223.200.000 ευρώ σε 647.167.031 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ).

