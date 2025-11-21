Berenberg: Λιγότερο κοινοτικό χρήμα μετά το 2028 – Ελλάδα και Νότος να προετοιμάζονται

Η αντιστροφή των ρόλων στην Ευρωζώνη, όπου η Ελλάδα και οι άλλες χώρες των μνημονίων βρέθηκαν να υπεραποδίδουν σε ανάπτυξη, όσο η Γερμανία εξελίσσεται σε ουραγό, σχετίζεται σε έναν βαθμό τουλάχιστον με τα κοινοτικά κονδύλια που εισρέουν στις οικονομίες αυτές, διαπιστώνει η Berenberg Bank. Για αυτό και προειδοποιεί ότι ο ευρωπαϊκός Νότος μπορεί να απολαύσει άλλα δύο χρόνια σχετικής δημοσιονομικής άνεσης, όμως θα πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται από τώρα για το επόμενο διάστημα, καθώς μετά το 2028, τα κοινοτικά κονδύλια θα είναι πολύ χαμηλότερα.

Όπως σημειώνει η Berenberg, το πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,1% από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 (πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας) έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Στο ίδιο διάστημα, η Γερμανία έμεινε πρακτικά στάσιμη, ενώ η Ελλάδα πέτυχε μέση ετησιοποιημένη ανάπτυξη 1,9%, η Ιταλία 1,2%, η Πορτογαλία 1,7% και η Ισπανία 1,6%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του γερμανικού επενδυτικού οίκου, πολλοί παράγοντες οδήγησαν σε αυτή την απόκλιση, όπως για παράδειγμα οι συνεχιζόμενες δομικές αδυναμίες της Γερμανίας, τα πολύ μεγαλύτερα περιθώρια των χωρών της περιφέρειας να καλύψουν το χαμένο έδαφος αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που τους επέτρεψαν να το κάνουν, καθώς και τα μοτίβα της μετανάστευσης, με την Ισπανία, για παράδειγμα, να δέχεται εργαζόμενους από τη Λ. Αμερική.

Όμως, ένας παράγοντας υπήρξαν και οι σημαντικές μεταβιβάσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσαν μια πρόσθετη ώθηση στις χώρες της περιφέρειας, με την Berenberg Bank να τονίζει ότι οι μεταβιβάσεις αυτές πιθανότατα θα μειωθούν από το 2028 και μετά.

Αναφερόμενη στο Ταμείο Ανάκαμψης, η Berenberg σημειώνει ότι από τον Αύγουστο στου 2021 που άρχισαν οι εκταμιεύσεις, οι χώρες της περιφέρειας έχουν λάβει σημαντικά κονδύλια. Ωστόσο, το πρόγραμμα πρόκειται να συνεχιστεί έως τα τέλη του 2026 και απομένουν ακόμα πολλά κεφάλαια.

Επιπλέον, σημαντικά κονδύλια είναι διαθέσιμα έως το τέλος του 2027 στο κανονικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. «Επομένως, η Νότια Ευρώπη μπορεί να απολαύσει άλλα δύο χρόνια σχετικής δημοσιονομικής άνεσης, αλλά ιδανικά, θα πρέπει να προετοιμαστεί τώρα για το επόμενο διάστημα», τονίζουν οι αναλυτές του οίκου.

Και αυτό γιατί με βάση την πρόταση της Κομισιόν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2028-2034, τα όρια θα είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο 2021-2027.

