Χαλαζόπτωση | Κλιμάκια του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές μετά από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έπειτα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε συνεργασία με τα αρμόδια παραρτήματα του ΕΛΓΑ, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις κλιμακίων στις περιοχές που επλήγησαν από την σφοδρή χαλαζόπτωση της Δευτέρας 10/11, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σπύρο Ζαχαριά, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποτίμησης.

Το Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας, παρουσία της προϊσταμένης κας Πανταζοπούλου, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας: Άγιο Βασίλειο, Μαψό, Κουταλά, Στεφάνι, Κλένια, Χιλιομόδι του Δήμου Κορινθίων, καθώς και τις Αρχαίες Κλεωνές και την Αρχαία Νεμέα του Δήμου Νεμέας. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε ελαιόδεντρα, αμπελοειδή, πατάτες και κηπευτικά.

Αντίστοιχα, το Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Τρίπολης, παρουσία του προϊσταμένου κ. Ασσούρα, του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κ. Βασίλειου Σιδέρη και γεωπόνων της ΔΑΟΚ Αργολίδας, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Αργολίδας: Κουτσοπόδι, Φίχτια, Μπόρσα, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Πανόραμα, Σχοινοχώρι, Σταθαίικα, Χούνη, Αεροδρόμιο και Μαλανδρένι. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, κυρίως σε εσπεριδοειδή και οπωροκηπευτικά.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ και τις τοπικές υπηρεσίες, στηρίζοντας τους παραγωγούς και συντονίζοντας τις ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή εκτίμηση και αποκατάσταση.