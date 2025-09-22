Χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερος πληθωρισμός

Μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης για το 2025, σε σχέση με τις προβλέψεις, κοντά στο 2% αλλά και μια επιτάχυνση του πληθωρισμού πάνω από 3% προκύπτει από τις τελευταίες εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Την ίδια ώρα, η δημοσιονομική πορεία παραμένει ισχυρή, με τα πρωτογενή πλεονάσματα να προβλέπονται υψηλότερα ακόμη και από τον αναθεωρημένο προς τα πάνω στόχο της κυβέρνησης για 3,2% του ΑΕΠ, στο 3,5%-4% του ΑΕΠ.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, όλα τα παραπάνω θα τεθούν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων που θα έχει αυτή την εβδομάδα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της Κομισιόν, ενόψει των εκθέσεων της τελευταίας για το ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Θα ακολουθήσει, στα μέσα Οκτωβρίου, η αξιολόγηση στο πλαίσιο της μετα-προγραμματικής εποπτείας, που έχει πλέον χάσει τον κάπως τρομακτικό χαρακτήρα των πρώτων ετών μετά την έξοδο από τα μνημόνια.

