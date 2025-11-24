Χάνουμε τη μάχη και στο «ράφι» και στο «χωράφι»

Απώλεια παραγωγής ακόμη και κατά 50%, παράνομες «ελληνοποιήσεις» σε αιγοπρόβατα αλλά και… μήλα, κατακερματισμένος κλήρος, γηρασμένος αγροτικός πληθυσμός, ανεπαρκείς συνεταιρισμοί, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. Εάν με κάποιον τρόπο αυτό ήταν εφικτό, είναι μάλλον τα παραπάνω στοιχεία που θα έπρεπε να αναγράφονται στα ταμπελάκια των νωπών προϊόντων για την πορεία διαμόρφωσης της τιμής τους, για να θυμηθούμε και την πολυσυζητημένη ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Κι αυτό διότι σε μεγάλο βαθμό αποτελούν τις βασικές αιτίες για το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε χάσει όχι μόνο τη μάχη με το ράφι, αλλά και τη μάχη με το χωράφι (και τον στάβλο), με συνέπεια και οι καταναλωτές να πληρώνουν ολοένα και πιο ακριβά τα φρούτα, τα λαχανικά και το κρέας, και οι παραγωγοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, να διαμαρτύρονται για περιορισμένα εισοδήματα.

Κατ’ αρχάς η μείωση της παραγωγής σε ορισμένα κρίσιμα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές για να καλύψει τις ανάγκες την καθιστούν ευάλωτη σε όποιες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας υπάρχουν εκτός συνόρων, είτε πρόκειται για πολεμικές συρράξεις είτε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα τελευταία μάλιστα αναμένεται να είναι όλο και πιο συχνά εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

