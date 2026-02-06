Χάος! Δίχως προηγούμενο…

Του Θανάση Κ.

#BestTV Άρκεσαν 5 λεπτά συνέντευξης του Αντώνη Σαμαρά στοτης Καλαμάτας για να καταρρεύσει όλο το κυβερνητικό αφήγημα. Και να αναστατωθεί – φανερά πια – το Μαξίμου… #Καραμανλής Ως μια μέρα πριν η κυβέρνηση εφησύχαζε. Και διακήρυσσε προς πάσαν κατεύθυνση, ότι ο Κώσταςαπό την Καλαμάτα: — ΔΕΝ θα κάνει “επίθεση” στην κυβέρνηση Μητστοτάκη. — Δεν θα “ευχαριστήσει” καν τον Αντώνη Σαμαρά που τον τίμησε η Καλαμάτα. #Σαμαράς — Ότι ο Αντώνηςέχει αποφασίσει, τελειωτικά, να ΜΗΝ κάνει Κόμμα. — Κι ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται “να κόψει τις γέφυρες” με την Κυβέρνηση Μητσοτάκη…

Επί μέρες το Μαξίμου “διέρρεε” στα ελεγχόμενα ΜΜΕ τι θα πει (και τι δεν θα πει) ο Κώστας Καραμανλής από την Καλαμάτα, τι θα κάνει (ή ΔΕΝ θα κάνει) ο Αντώνης Σαμαράς από δω και στο εξής…. Πράγμα που είναι κατάντια για το πώς λειτουργεί στην Ελλάδα η ενημέρωση…

Σε δύο 24ωρα μέσα ΟΛΕΣ αυτές οι “πληροφορίες” διαψεύστηκαν. Πανηγυρικά και εκκωφαντικά…

— Ο Κώστας Καραμανλής επιτέθηκε στην κυβέρνηση περισσότερο, ίσως, από κάθε άλλη φορά. #Τουρκία Επί της ουσίας την κατηγόρησε ότι στέλνει “επαμφοτερίζοντα μηνύματα” στην. Κι όταν συμβαίνει αυτό, ευθύνη ΔΕΝ έχει μόνο η Τουρκία που λαμβάνει τα λάθος μηνύματα, αλλά κι αυτός που τα στέλνει. Ουσιαστικά κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι έχει υιοθετήσει επικίνδυνη Πολιτική Υποχωρητισμού – πέρα από τις πάγιες σταθερές απόψεις όλων των κυβερνήσεων… — Επί πλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί να ακούει τους προηγούμενους Πρωθυπουργούς που είναι έμπειροι, εκείνη τους έχει διαγράψει! Άλλους “κυριολεκτικά” – υπονοώντας τον Αντώνη Σαμαρά – κι άλλους “μεταφορικά” – υπονοώντας τον εαυτό του! — Τέλος όχι μόνον αναφέρθηκε στο Σαμαρά αλλά του έπλεξε το εγκώμιο! Πατριώτης, ικανός, και ασυμβίβαστος. #Πρωθυπουργό Πράγμα που αποτέλεσε πρόσθετο κόλαφο για τονπου τον διέγραψε…

* Κι ύστερα ήλθε την άλλη μέρα ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς από το BestTV, προσυπέγραψε πλήρως την κριτική που έκανε ο Κώστας Καραμανλής στην εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης και προσέθεσε ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η παράταξη έχει πια χάσει την ψυχή της! — Και υπογράμμισε αυτό που λένε ουσιαστικά όλοι οι δημοσκόποι: ότι υπάρχει πια τεράστιο πολιτικό κενό εκπροσώπησης μέσα στην Ελληνική κοινωνία! Κενό που η κυβέρνηση δημιουργεί και κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να καλύψει. — Επέμεινε ότι χρειάζεται νέο ξεκίνημα – κι όταν τον ρώτησαν αν ο ίδιος προτίθεται να κάνει κόμμα – δεν το απέκλεισε και επανάλαβε αυτό που έχει πει και πριν τρείς μήνες; το “σταθμίζω”… Διαψεύδοντας κι όσους έσπευδαν να βεβαιώσουν ότι τα έχει παρατήσει.

* Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι απάντησε στο δίλημμα που θέτει το Μαξίμου: “Μητσοτάκης ή Χάος” Κι απάντησε αποστομωτικά! #Μητσοτάκης #Χάος — Οφέρνει το Χάος. Είναι το

— Το επιβεβαιώνουν τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που δεν μαζεύονται πια, αφού έχουν περιέλθει στη δικαιοδοσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα που ετοιμάζει δικογραφίες, — το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το εκλογικό σώμα συρρικνώνεται συνεχώς και η κυβέρνηση χάνει ψηφοφόρους συνεχώς. Αυτά δεν είναι “εικασίες”. Είναι “μετρημένα κουκιά”: Ανάμεσα στο 2023 και το 2024 από το εκλογικό σώμα έφυγαν το ένα τρίτο των ψηφοφόρων (από 6 εκατομμύρια έπεσαν στα 4). Πράγμα που δεν έχει συμβεί ποτέ… Και στο ίδιο διάστημα η ΝΔ έχασε πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους της (από τα 2,4 εκατομμύρια στο 1,1). Πράγμα που επίσης δεν έχει συμβεί ποτέ. Κι από τότε οι ψηφοφόροι δεν επανέρχονται στο εκλογικό σώμα. Ενώ οι διαρροές από τη ΝΔ συνεχίζονται. — το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι δημοσκόποι αναγκάζονται να “μετρούν” πλέον κόμματα που επισήμως ΔΕΝ υπάρχουν ακόμα – πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά, — το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι έχει διογκωθεί η λεγόμενη “γκρίζα ζώνη” (αναποφάσιστοι κλπ.) από αυτούς που δηλώνουν ακόμα ότι θα ψηφίσουν, ενώ έχουν αυξηθεί κι όσοι δηλώνουν μη κατονομαζόμενο “άλλο κόμμα”… — Το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ενώ η κυβερνητική φθορά διογκώνεται και τα ποσοστά της κυβέρνησης δεν ανεβαίνουν, τα ποσοστά των υπολοίπων πέφτουν! Άρα το εκλογικό σώμα, είτε δεν ψηφίζει, είτε αποστρέφει το πρόσωπό του από ΟΛΑ τα υφιστάμενα κόμματα… — Το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι από τα δύο “εκκολαπτόμενα κόμματα”: το ένα, του Αλέξη Τσίπρα, ΔΕΝ φέρνει ψηφοφόρους από αυτούς που έφυγαν απλώς αναδιανέμει ψήφους ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την Κεντροαριστερά, ενώ, το άλλο, της κας Καρυστιανού, ίσως φέρνει κάποιους οργισμένους που έφυγαν, αλλά συνολικά δεν πείθει. Μια κυβέρνηση που κατά τη διάρκεια της θητείας της ολόκληρο το πολιτικό σύστημα ΑΠΟ-νομιμοποιείται, δεν συμβολίζει τη “σταθερότητα” – παράγει ΑΠΟ-σταθεροποίηση!

#Navtex * Κι όταν την ίδια στιγμή η Τουρκία ουσιαστικά υφαρπάζει με μόνιμητο μισό Αιγαίο – και η κυβέρνηση επιμένει στην… “πολιτική φιλίας” με την Τουρκία, αυτό δεν παράγει απλώς αποσταθεροποίηση, οδηγεί σε συνθηκολόγηση! H οποία θα φέρει πραγματικό Χάος, αν δεν προλάβουν να το φέρουν τα σκάνδαλα, η ενεργειακή φτώχια κλπ… — Καμία χώρα δεν υποχρεώνεται σε μείζονα εθνική συνθηκολόγηση χωρίς να οδηγηθεί σε εσωτερική αποσταθεροποίηση, καμία χώρα δεν βουλιάζει σε αλλεπάλληλα σκάνδαλα, καμία χώρα δεν βιώνει αύξουσα ανυποληψία απέναντι στους θεσμούς – όπως επιμένει ο Κώστας Καραμανλής – χωρίς να ζήσει διαλυτικά φαινόμενα. Καμία χώρα δεν καταντάει ΜΗ “κυβερνήσιμη” – όπως καταγγέλλει συνεχώς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος – χωρίς να οδηγηθεί τελικά σε πραγματική ακυβερνησία.

* Και κάτι ακόμα: Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε “καταφέρει” η Ελλάδα να τα έχει σπάσει με όλους! — Με τη Ρωσία υιοθέτησε την πιο ακραία εχθρική στάση, πιστεύοντας ότι η Ρωσία τελικά θα χάσει στην Ουκρανία – και τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: Οι Ρώσοι κερδίζουν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να τα βρουν μαζί τους και να τελειώσουν τον Πόλεμο. Η Ελλάδα που είχε… “κηρύξει τον Πόλεμο στη Ρωσία” (ενώ διακηρύσσει τη φιλίας της με την Τουρκία!) βρίσκεται πια εκτός πραγματικότητας. — Στις ΗΠΑ είχε ταχθεί με τους αντιπάλους του Τράμπ μέσα στην Αμερική, και στη συνέχεια με τις χώρες που κοντράρουν τον Τράμπ στην Ευρώπη. Μάλλον δεν συγκαταλέγεται στις κυβερνήσεις που “συμπαθεί” η νέα αμερικανική κυβέρνηση… — Στην Ευρώπη τάχθηκε με τη Γερμανία και στην υπόθεση της κατάσχεσης των ρωσικών κεφαλαίων και στην θέμα της Mercosur. Στο πρώτο η γερμανική θέση (που υποστήριξε επισήμως και η Ελλάδα) ΔΕΝ πέρασε. Και στο δεύτερο, η Συμφωνία με τη Mercosur παραπέμφθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρίσκεται στη μειοψηφία – και εδώ…

Τελικά η Ελλάδα βρέθηκε στη λάθος πλευρά στα περισσότερο διεθνή μέτωπα – κι αυτό καμία χώρα δεν το αντέχει – οδηγεί αναπόφευκτα σε εσωτερική αποσταθεροποίηση και διεθνή ανυποληψία. Καθένα απ’ όλα αυτά μπορούσε να οδηγήσουν σε Χάος! Κι εδώ συμβαίνουν όλα αυτά μαζί! Επί ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκης, με ευθύνη της και εξ αιτίας της.

* Αυτό τους συντάραξε. Κι ενώ μέχρι τώρα προσπαθούσαν να “μην αντιδικούν” με τον Σαμαρά, τώρα ξαφνικά αναγκάστηκαν να του “απαντήσουν”. Πράγμα που σημαίνει ότι τον αναδεικνύουν, μόνοι τους, στον κύριο αντίπαλό τους. Αλλά κι εδώ τα έκαναν μούσκεμα…

* Ανέφεραν για παράδειγμα, ότι και ο Σαμαράς πήγε σε Συμβούλια Κορυφής με τον Ερντογάν. Άρα, γιατί διαμαρτύρεται τώρα για τις επαφές Μητσοτάκη-Ερντογάν; Έλα μου ντε… Μόνο που τότε ΔΕΝ υπήρχε Τουρκολυβικό Μνημόνιο, τότε ΔΕΝ υπήρχε Navtex διαρκείας στο μισό Αιγαίο, τότε δεν έσπρωχναν οι Τούρκοι μαζικά “εργαλειοποιημένους” προς τα ελληνικά νησιά ή στον Έβρο – κι όταν το προσπαθούσαν οι δικοί μας τους σταματούσαν ή τους πήγαιναν στην Αμυγδαλέζα. Ο Σαμαράς είχε σφραγίσει τα σύνορα! Και γι’ αυτό – μη το ξεχνάμε – τότε οι “ροές” περνούσαν στην Ευρώπη από τη Λιβύη, στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας. Τότε ΔΕΝ είχε υιοθετηθεί το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Τότε η Ελλάδα ΔΕΝ έστελνε “επαμφοτερίζοντα μηνύματα” που υπονοούν “υποχωρητικότητα” όπως λέει τώρα ο Κώστας Καραμανλής. Τότε υπήρχε σταθερότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Χωρίς ιδιαίτερες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Τώρα βρήκαν και αλωνίζουν. Τώρα τα ελληνοτουρκικά είναι “καζάνι που βράζει”! Τότε ΔΕΝ ήταν…

* Ανέφεραν ακόμα, ότι ο Σαμαράς “φταίει” που διαγράφηκε, γιατί αποκάλεσε, λέει, … “μειοδότη” τον υπουργό Εξωτερικών του Μητσοτάκη, Γιώργο Γεραπετρίτη… Ξέχασαν, βέβαια, ότι ΜΟΝΟΣ του ο Γεραπετρίτης είχε πει δημόσια ότι θέλει συμφωνία με την Τουρκία “κι ας με πουν μειοδότη”! Και δεν το είπε μια φορά. Το είπε ξανά και ξανά, στέλνοντας το μήνυμα στην Άγκυρα ότι είναι έτοιμος για πρωτοφανείς υποχωρήσεις από την πλευρά μας. Και ο Σαμαράς ζήτησε να τον παραιτήσουν, γι’ αυτό ακριβώς: γιατί στέλνει επικίνδυνα μηνύματα στην άλλη πλευρά, μηνύματα που αποθρασύνουν την τουρκική επιθετικότητα και την τουρκική αδιαλλαξία. ΔΕΝ είπε ο Σαμαράς, στα καλά καθούμενα, “μειοδότη”, τον καημένο τον Γεραπετρίτη… Ο ίδιος ο Γεραπετρίτης, μόνος του δήλωνε έτοιμος για “μειοδοσία”! Και ο Σαμαράς ζήτησε το προφανές: Να τον απομακρύνουν…

Μπορούμε να μιλήσουμε για Χάος όσο θέλουν. Αυτή η συζήτηση στην οποία μπήκαν αναγκαστικά, ΔΕΝ τους συμφέρει. Γιατί αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, που εδρεύει το Χάος: Στο μυαλό τους. Πέραν όλων των άλλων, έχουν και “Τρικυμία εν κρανίω”…