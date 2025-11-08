ChatGPT: 7 τρόποι για να το χρησιμοποιήσεις σωστά και να μην πέσεις στις παγίδες του

Από μηχανής Θεός, ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της ανθρωπότητας ή απλά η αιώνια καταδίκη της ελεύθερης σκέψης, βούλησης και του αυτοσχεδιασμού; Το ChatGPT μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί. Θα φανεί όμως ουσιαστικά χρήσιμο μόνο αν τον χρησιμοποιήσεις με σύνεση και ως ένα «μυαλό» που μπορεί να πυροδοτήσει την δική σου φαντασία.

Το ανθρώπινο μυαλό δεν έχει όρια. Ο μόνος του εφιάλτης είναι η έλλειψη φαντασίας και εκμάθησης που δυστυχώς αυτά τα δύο έχουν ξεκινήσει να περιορίζονται σταδιακά, ειδικά από τη στιγμή που ξεκίνησε η άνοδος του internet. Ωστόσο ακόμα και αυτές οι μηχανές αναζητήσεις θεωρούνται παλιά «μοντέλα».

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές όπως το ChatGPT κα, ήρθαν για να μείνουν για τα καλά.

Χρειάζεται προσοχή στη χρήση τους ώστε να μην πέσουμε στις παγίδες που μπορεί να ενέχουν. Άλλωστε ποιος δεν έχει πειστεί ότι είναι έγκυρα ενώ κατά διάφορες ερωτήσεις που του κάνουμε, καταλήγουμε πως δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι του ζητάμε ή μπορεί να λέει πράγματα που δεν ευσταθούν;

Σύμφωνα με τον Scott H. Young, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το Ultralearning, αυτά είναι τα 7 πράγματα που πρέπει να κάνουμε ώστε το ChaGPT να μας πάει εκεί που θέλουμε εμείς και όχι να μας δίνει απαντήσεις και λύσεις οι οποίες μπορεί να μας οδηγήσουν σε χειρότερη θέση.

Εμπιστεύσου τον εαυτό σου ακόμα και με τα λάθη του

Πάμε να δούμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε:

1) Πώς μπορώ να το κάνω, όχι τι να κάνω

Μία από τις σημαντικότερες παγίδες που πέφτουμε όλοι είναι ότι ρωτάμε το ChatGPT να μας πει τι να κάνουμε, ποια βήματα να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον στόχο μας. Αυτή η εξαιρετική -να πούμε την αλήθεια- εφαρμογή ΑΙ, δεν πρέπει να σκέφτεται για εμάς ή να «παίρνει αποφάσεις» για εμάς.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θες να το ρωτήσεις πχ τι να κάνεις σε ένα κρίσιμο ζήτημα, ρώτα το καλύτερα ποιες ερωτήσεις θα βοηθήσουν να καταλάβεις προς τα που θες να κινηθείς.

2) Δώσε σαφείς οδηγίες

Είναι πολυλογάς είναι η αλήθεια. Αν τον ρωτήσεις κάτι γενικό και αόριστο, θα σου δώσει μία γραμμή απάντησης (που μπορεί να σου κάνει μπορεί και όχι), μέσα σε 5 παραγράφους από άχρηστες πληροφορίες ή επανάληψη των ίδιων φράσεων.

Για να κάνεις γρήγορα και εύστοχα την δουλειά σου, μην κάνεις απλά μια ερώτηση αλλά θέσει όρια και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εξάλλου, αν δεν είσαι ακριβής απλά θα φτάσει στο σημείο να μαντεύει τι στο καλό μπορεί να θες.

Παράδειγμα: «Να ζητήσω αύξηση στη δουλειά μου;». Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα αμέτρητες και στο τέλος δεν θα σε βοηθήσουν καν. Αντί αυτού, μπορείς να γράψεις: «Νιώθω πως μου αξίζει μία αύξηση, με τι επαγγελματικό τρόπο να το μεταφέρω στον διευθυντή μου ώστε να γίνει δεκτό το αίτημά μου;

