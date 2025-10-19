Χειροπέδες σε 2 άτομα για ναρκωτικά και όπλα στην Κορινθία – Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και όπλα ρέπλικα τύπου τυφέκια

Συνελήφθησαν, χθες (18.10.2025) το μεσημέρι, στο Κιάτο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, -2- ημεδαποί, 22χρονος και 22χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και το -κατά περίπτωση- αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, χθες (18.10.2025) το μεσημέρι, στο Κιάτο, ανωτέρω αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε ο 22χρονος, όπου διαπιστώθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητες και τρίφτη κάνναβης, ενώ στην κατοχή της 22χρονης συνοδηγού βρέθηκε σπρέι εκτόξευσης χημικών ουσιών, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, σε έρευνα σε οικία του 22χρονου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-4- μεταλλικά όπλα ρέπλικα τύπου τυφέκια,

-1- μεταλλικό πιστόλι ρέπλικα μετά γεμιστήρα,

-11- γεμιστήρες (τυφεκίων),

-1- τρίφτης κάνναβης και

-1- ζυγαριά.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.