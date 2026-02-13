Χειροπέδες σε 48χρονο στην Κορινθία |Κατασχέθηκαν πάνω από 1,5 κιλό κάνναβης, παραισθησιογόνα μανιτάρια και λαθραίος καπνός

Συνελήφθη, χθες (12.2.2026) το μεσημέρι, στο Λουτράκι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, 48χρονος ημεδαπός για ναρκωτικά, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και του Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, χθες (12.2.2026) το μεσημέρι, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, ο 48χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από ανωτέρω αστυνομικούς, στο Λουτράκι και διαπιστώθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Ακολούθως, σε έρευνα που έγινε σε οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -761,04- γραμμαρίων,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, βουτύρου, πάστας και ρευστής σοκολάτας, συνολικού βάρους -1- κιλού και -229-γραμμαρίων,

ποσότητα παραισθησιογόνων μανιταριών συνολικού βάρους -65,17- γραμμαρίων,

-126- ναρκωτικά δισκία,

συσκευασία με ποσότητα λαθραίου καπνού συνολικού βάρους -207- γραμμαρίων, άνευ προβλεπόμενης ταινίας φόρου κατανάλωσης,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

-2- τρίφτες κάνναβης και

πλήθος συσκευασιών και σύνεργα παρασκευής ιδιοσκευασμάτων κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου.