ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη o επιβλέπων μηχανικός για το εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχηματίστηκε σε βάρος του 35χρονου επιβλέποντα εργολάβου, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον Άρι Μεσσηνίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: Συνελήφθη, χθες (7.2.2026) το πρωί, στην Καλαμάτα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδικότερα, προχθές (6.2.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, 45χρονος αλλοδαπός, κατά την εκτέλεση εργασιών σε δίκτυο αποχέτευσης, καταπλακώθηκε εντός χάνδακα, από αποκολληθέν τμήμα του πρανούς του χάνδακα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 35χρονος ως επιβλέπων μηχανικός και προϊστάμενος εργοταξίου του έργου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, ο οποίος και συνελήφθη.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής του θανόντα.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.   

