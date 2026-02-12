Εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις απατών και αποπειρών αυτών στη Λακωνία – Κατηγορούνται 2 άτομα

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, -4- περιπτώσεις απατών και αποπειρών αυτών, στη Σπάρτη.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται -2- ημεδαποί, ηλικίας 20 και 22 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από ανωτέρω αστυνομικούς, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, αποκομίζοντας έτσι χρηματικά ποσά.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, προσποιούμενοι τους λογιστές ή συνεργάτη αυτών και με το πρόσχημα οικονομικής οφειλής των παθόντων ή με το πρόσχημα ότι είχαν επικοινωνήσει με συγγενικό τους πρόσωπο, έπειθαν αυτούς να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από 2.2.2026 έως την 10.2.2026 διέπραξαν -2- περιπτώσεις απατών και -2- απόπειρες αυτών, στη Σπάρτη.

Τέλος, σε έρευνα που έγινε σε οικία των κατηγορουμένων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Λακωνίας, βρέθηκαν -4- πακέτα καρτοκινητής, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.