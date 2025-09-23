Χειροπέδες σε δύο Γερμανούς υπηκόους για καλλιέργεια κάνναβης και οπλοκατοχή στη Νότια Κυνουρία

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, υπηκόων Γερμανίας, ηλικίας 67 και 25 ετών, προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης σε τοπική κοινότητα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκε φυτεία με 39 δενδρύλλια κάνναβης καθώς και ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμός.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Νότιας Κυνουρίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, -2- αλλοδαποί ηλικίας 67 και 25 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ειδικότερα, κατόπιν εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας και αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, ανωτέρω αστυνομικοί πραγματοποίησαν οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, σε τοπική κοινότητα του δήμου Νότιας Κυνουρίας, όπου σε αύλειο χώρο οικίας των συλληφθέντων, διαπιστώθηκε να καλλιεργούν -39- φυτά κάνναβης ύψους έως -3,2- μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε σε αποθήκη καθώς και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -335- γραμμαρίων,

καλλιεργητικός εξοπλισμός,

σπόροι κάνναβης συνολικού βάρους -6,5- γραμμαρίων,

-1- βαλλίστρα-τόξο και

-2- κινητά τηλέφωνα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.