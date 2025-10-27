Χιλιάδες επιχειρήσεις εκτεθειμένες λόγω καθυστερήσεων στο σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS – Οι Ομοσπονδίες της Πελοποννήσου ζητούν μετάθεση της προθεσμίας

Οι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία) απευθύνονται σήμερα σε όλους τους αρμόδιους φορείς με αίσθημα ευθύνης, θέτοντας υπόψη τους ένα κρίσιμο πρόβλημα που επηρεάζει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Η τρέχουσα τεχνική αδυναμία των τραπεζών να υποστηρίξουν πλήρως τις ανάγκες νομικών προσώπων δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο επιβολής προστίμων και λειτουργικών δυσκολιών, παρά τις προσπάθειες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Με την παρούσα επιστολή, οι Ομοσπονδίες ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την αναστολή ή μετάθεση της προθεσμίας και τη διασφάλιση ομαλής μετάβασης στο νέο σύστημα πληρωμών.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αργολίδα – Αρκαδία – Κορινθία – Λακωνία – Μεσσηνία

ΠΡΟΣ

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Υπουργό Ανάπτυξης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

ΚΟΙΝ. : ΓΣΕΒΕΕ και ΜΜΕ ΘΕΜΑ: Επείγουσα παρέμβαση για μετάθεση προθεσμίας υποχρεωτικής εφαρμογής IRIS σε νομικά πρόσωπα λόγω τεχνικής ανετοιμότητας τραπεζικού συστήματος

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, θέτουμε υπόψη σας ένα κρίσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις της χώρας ενόψει της επικείμενης προθεσμίας 31ης Οκτωβρίου 2025 για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Α. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 219 του Νόμου 5193/11-4-2025, τα νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι πληρωμής στο πλαίσιο συναλλαγών B2C (με καταναλωτές) υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, με έναρξη ισχύος την 31η Οκτωβρίου 2025.

Η μη συμμόρφωση επιφέρει από 1η Νοεμβρίου 2025 πρόστιμο 1.500 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 119899/2023. Επιπρόσθετα, προβλέπονται πρόστιμα 10.000€ για απλογραφικά και 20.000€ για διπλογραφικά βιβλία για μελλοντική διασύνδεση IRIS-POS, της οποίας το χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Β. ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Παρά τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης, οι τράπεζες δεν έχουν μέχρι σήμερα ενεργοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS σε λογαριασμούς νομικών προσώπων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος επιβολής προστίμων για καθυστερήσεις που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα διασύνδεσης και συμβατότητας συστημάτων για τα οποία δεν ευθύνονται οι επιχειρήσεις.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς:

Τεχνική Ανετοιμότητα: Οι τράπεζες δεν έχουν ολοκληρώσει την πλήρη ενσωμάτωση του IRIS για λογαριασμούς νομικών προσώπων, ενώ η έλλειψη τεχνικής ετοιμότητας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα συμμόρφωσης. Πολυπλοκότητα Διαδικασιών: Η διαδικασία δεν περιορίζεται στην απλή ενεργοποίηση μέσω internet banking αλλά απαιτεί αναβάθμιση POS, ενεργοποίηση QR codes, διασύνδεση e-shop με ERP, δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού. Σύγχυση Προθεσμιών: Υπάρχει ευρεία σύγχυση με πολλά ΜΜΕ να αναφέρουν λανθασμένα την 1η Νοεμβρίου αντί της ορθής ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2025. Άμεσος Χρόνος: Με μόλις 5 ημέρες έως την προθεσμία, είναι πρακτικά αδύνατη η έγκαιρη συμμόρφωση χιλιάδων επιχειρήσεων.

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Όπως έχουν επισημάνει και άλλες συλλογικότητες Λογιστικών συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα, η πληθώρα εκκρεμοτήτων έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση σε χιλιάδες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις θα βρεθούν εκτεθειμένες σε:

Άδικα πρόστιμα για τεχνικά προβλήματα που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα

Πρόσθετο κόστος για επείγουσες αναβαθμίσεις εξοπλισμού

Λειτουργική αναστάτωση εν μέσω υψηλής εμπορικής περιόδου

Δ. ΑΙΤΗΜΑ

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε επειγόντως:

Άμεση μετάθεση της προθεσμίας τουλάχιστον κατά 3 μήνες (έως 31/1/2026), ώστε να:

Ολοκληρωθεί η τεχνική προετοιμασία του τραπεζικού συστήματος

Εξασφαλιστεί πλήρης λειτουργικότητα IRIS για νομικά πρόσωπα

Υπάρξει επαρκής χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας

Μη επιβολή προστίμων για όσο διάστημα οι τράπεζες δεν έχουν ολοκληρώσει την τεχνική υποδομή Σαφή ενημέρωση για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές Εξέταση οικονομικής στήριξης για το κόστος αναβάθμισης εξοπλισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η επιτυχής μετάβαση στο σύστημα IRIS απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Δεν είναι δίκαιο οι επιχειρήσεις να τιμωρηθούν για καθυστερήσεις του τραπεζικού συστήματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Περιφέρεια Πελοποννήσου, 26 Οκτωβρίου 2025

Με τιμή,

Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο.Ε.Β.Ε. Επ. Άργους Γαβρίλος Θοδωρής

Ο.Ε.Β.Ε. Αργολίδας Μακρής Παναγιώτης

Ο.Ε.Β.Ε. Αρκαδίας Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Ο.Ε.Β.Ε. Κορινθίας Μεζίνης Μιχαήλ

Ο.Ε.Β.Ε. Λακωνίας Ηλιόπουλος Σωτήρης

Ο.Ε.Β.Ε. Μεσσηνίας Καπερώνης Γεώργιος