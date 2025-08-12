Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Πετράλωνα (video)

Και σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση, που κρίνεται ανησυχητική λόγω των καιρικών συνθηκών.

Ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα και δυνάμεις βρίσκονται και σήμερα στα Πετράλωνα, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι απείλησε το χωριό. Όλα πήγαν καλά ωστόσο ο απολογισμός είναι οδυνηρός με δασική έκταση και καλλιέργειες να παραδίδονται στις φλόγες. Την ίδια ώρα ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν το πύρινο μέτωπο με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πως φαίνεται να ξεκίνησε από πυλώνα ηλεκτροδότησης. Οι αρχές Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς και για τις επόμενες ημέρες υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος.