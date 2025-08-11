Μεγάλη πυρκαγιά στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης – Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις – Βελτιωμένη εικόνα (pic’s)

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε περιοχή μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η κατάσταση μοιάζει ελεγχόμενη με τις φλόγες μάλιστα να φτάνουν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια στο χωριό Πετράλωνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 18 άτομα από πεζοπόρα τμήματα και 8 εναέρια μέσα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμβάλουν εθελοντές και κάτοικοι με υδροφόρες και τρακτέρ.

Μάλιστα σύμφωνα με κατοίκους η φωτιά οφείλεται σε καλώδιο της ΔΕΗ και συγκεκριμένα σε κολόνα που είχαν ειδοποιήσει προ ημερών τον ΔΕΔΔΗΕ ότι παρουσιάζει βλάβη.