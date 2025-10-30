Τσουχτερά τα πρόστιμα του ΓΕΜΗ – Στο μικροσκόπιο οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (video)

Οι επιχειρήσεις μέσα σε ένα δύσκολο τοπίο αναζητούν βηματισμό, με τα πρόστιμα διαρκώς να τους… κυνηγούν. Για «προστιμολαγνεία» έκαναν λόγο μάλιστα οι εκπρόσωποι των διαφόρων κλάδων που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση που οργάνωσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με στόχο την καθοδήγηση των επιχειρήσεων για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και τα πρόστιμα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία παρακολούθησαν επιχειρηματίες, λογιστές-φοροτεχνικοί και δικηγόροι, παρουσιάστηκαν οι βασικές διατάξεις της ΚΥΑ, τα βήματα συμμόρφωσης και οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποφυγή προστίμων.