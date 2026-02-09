Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής

Συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από τις 8 Φεβρουαρίου 1944, όταν συμπατριώτες μας εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στο παλιό στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και ενταφιάσθηκαν στην περιοχή των τότε Δημοτικών Σφαγείων, στη Δυτική Παραλία.

Με την ευκαιρία της επετείου αυτής, διοργανώθηκε τελετή μνήμης την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στο Κοιμητήριο Καλαμάτας, από το Δήμο Καλαμάτας, τις Οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και τους συγγενείς των θυμάτων.

Τελέσθηκε μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των εκτελεσθέντων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και εν συνεχεία, στο κενοτάφιο, έγινε επιμνημόσυνη δέηση.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε αναφορά στο ιστορικό της εκτέλεσης από τον εκπρόσωπο των συγγενών και απογόνων των θυμάτων Παναγιώτη Μπαζάνη και τον συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών Γερμανίας Αριστομένη Συγγελάκη και έγινε προσκλητήριο πεσόντων (ο σχετικός κατάλογος αριθμεί 153 εκτελεσθέντες) από τον δημοτικό σύμβουλο και αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Γιώργο Φάβα.

Στεφάνους κατέθεσαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της «Νέας Αριστεράς», Βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο διοικητής της 77 ΜΕ Συνταγματάρχης Πεζικού Γιάννης Μπαλάσης, ο εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων Γιώργος Σταθάκης και οι συγγραμματείς του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών Γερμανίας, Αριστομένης Συγγελάκης και Δημήτρης Αλευρομάγειρος.

Κατόπιν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η τελετή έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Την εκδήλωση κάλυψε η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Ακολούθως αιρετοί και εκπρόσωποι Αρχών μετέβησαν στο μνημείο στην είσοδο του παλαιού στρατοπέδου του 9ου Σ.Π. καταθέτοντας λίγα άνθη και αποδίδοντας σεμνό χαιρετισμό στη μνήμη τους.