Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Αποκριάτικη εκδήλωση από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Share

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, εκδήλωση με αναφορές στο καρναβάλι της Βενετίας. Στο κάλεσμα του Δ.Ω.Κ. σημειώνεται:

«Να λοιπόν μια καταπληκτική αφορμή για να ασχοληθούμε με την Βενετία του 17ου και 18ου αιώνα…

Ποιος ήταν ο κόκκινος παππάς;

Γιατί ο μαέστρος Antonio Vivaldi έγραψε 39 κονσέρτα για φαγκότο;

Ήταν η Βενετία διάσημη για την μουσική της ή και για κάτι άλλο;

Ποια ήταν τα δικαιώματα των γυναικών της Βενετίας βάση προγαμιαίων συμβολαίων;

Φαρινέλι ή Άννα Ζιρώ;

Τι δουλειά είχαν οι πορτοκαλόφλουδες στις Όπερες της Βενετίας;

Ποιος κατάφερε να εισέλθει στα απόκρυφα του ospedale della pietà εκτός από τον Βιβάλντι;

Τι σχέση είχε ο Καζανόβα με την μουσική;

Και τέλος, τι σχέση είχε και τι σχέση έχει η Καλαμάτα με την Βενετία;

Κατά τα άλλα ο λάτρης της Βενετίας, Στάθης Γυφτάκης, θα σας μιλήσει λίγο και για το κακοσχηματισμένο μαργαριτάρι του…. Μπαρόκ.

Αυτή την φορά όμως θα έχει μαζί του κι εκλεκτούς προσκεκλημένους!

Φορέστε τις μάσκες σας (αν είναι και βενετσιάνικες ακόμα καλύτερα) και ελάτε!»

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode