Αποκριάτικη εκδήλωση από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, εκδήλωση με αναφορές στο καρναβάλι της Βενετίας. Στο κάλεσμα του Δ.Ω.Κ. σημειώνεται:

«Να λοιπόν μια καταπληκτική αφορμή για να ασχοληθούμε με την Βενετία του 17ου και 18ου αιώνα…

Ποιος ήταν ο κόκκινος παππάς;

Γιατί ο μαέστρος Antonio Vivaldi έγραψε 39 κονσέρτα για φαγκότο;

Ήταν η Βενετία διάσημη για την μουσική της ή και για κάτι άλλο;

Ποια ήταν τα δικαιώματα των γυναικών της Βενετίας βάση προγαμιαίων συμβολαίων;

Φαρινέλι ή Άννα Ζιρώ;

Τι δουλειά είχαν οι πορτοκαλόφλουδες στις Όπερες της Βενετίας;

Ποιος κατάφερε να εισέλθει στα απόκρυφα του ospedale della pietà εκτός από τον Βιβάλντι;

Τι σχέση είχε ο Καζανόβα με την μουσική;

Και τέλος, τι σχέση είχε και τι σχέση έχει η Καλαμάτα με την Βενετία;

Κατά τα άλλα ο λάτρης της Βενετίας, Στάθης Γυφτάκης, θα σας μιλήσει λίγο και για το κακοσχηματισμένο μαργαριτάρι του…. Μπαρόκ.

Αυτή την φορά όμως θα έχει μαζί του κι εκλεκτούς προσκεκλημένους!

Φορέστε τις μάσκες σας (αν είναι και βενετσιάνικες ακόμα καλύτερα) και ελάτε!»

Η είσοδος είναι ελεύθερη!