CNN: Η Γροιλανδία, η Αρχαία Αθήνα και ο Θουκυδίδης – Οι κίνδυνοι από την επίδειξη ωμής ισχύος σε συμμάχους

Με το ιστορικό παράδειγμα της Αρχαίας Αθήνας και της Μήλου παρομοιάζει το CNN το ζήτημα που κυριαρχεί στην παγκόσμια σκηνή με τη Γροιλανδία. Στην ανάλυσή του το αμερικανικό ΜΜΕ επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονεί η άσκηση ωμής ισχύος απέναντι σε συμμάχους, 2.400 χρόνια μετά.

Το CNN διατυπώνει το ρητορικό ερώτημα «τι κοινό μπορεί να έχει ένα μικρό, άνυδρο νησί του Αιγαίου με το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη, καλυμμένο από πάγους; Κι όμως, η Μήλος του 416 π.Χ. και η Γροιλανδία του 21ου αιώνα συνδέονται από την ίδια, διαχρονική λογική ισχύος: όταν οι μεγάλες δυνάμεις βλέπουν τον κόσμο όχι ως σύνολο συμμαχιών, αλλά ως χάρτη προς κατάκτηση».

Στον περίφημο «Μηλιακό Διάλογο», ο Θουκυδίδης κατέγραψε τη στιγμή που η Αθήνα – όπως απειλούν να κάνουν οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ – εγκατέλειψε τη διπλωματία και μίλησε ωμά τη γλώσσα της δύναμης.

