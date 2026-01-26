Τελευταία Νέα
Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Στο έλεος της χιονοκαταιγίδας Fern τουλάχιστον 37 πολιτείες – 11 νεκροί και 1.000.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Πολικό είναι το κύμα ψύχους πλήττει τις ΗΠΑ, με τουλάχιστον 11 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους στις χαμηλότερες θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα, με το θερμόμετρο να γράφει σε πολλές περιπτώσεις -30 βαθμούς κελσίου.

Το δριμύ ψύχος αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας την ανησυχία σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε περιοχές που άνθρωποι παραμένουν χωρίς στέγη ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι παγετοί και οι εκτεταμένες χιονοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο σπίτια χωρίς ρεύμα σε περιοχές του μεσοατλαντικού τόξου και του Νότου, με τις διακοπές να ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες σε πολιτείες όπως το Τενεσί και το Μισισιπή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 
