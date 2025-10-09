Copernicus: Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά -Οι θερμοκρασίες ρεκόρ

Τη φετινή χρονιά καταγράφτηκε ο τρίτος πιο θερμός μήνας Σεπτέμβριος που μετρήθηκε ποτέ στη Γη, σύμφωνα με τον Copernicus.

Σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες ιδίως κοντά στους πόλους του πλανήτη καθώς και στην ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιεί σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Ο τρίτος θερμότερος Σεπτέμβριος στα χρονικά

Όπως ακριβώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πριν από αυτόν, «ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος Σεπτέμβριος» στα χρονικά, όχι μακριά από εκείνον του 2023, όταν καταγράφτηκε ρεκόρ, ή εκείνον του 2024, που ήταν ο δεύτερος θερμότερος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοπέρνικου.

Η μέση θερμοκρασία ήταν 16,11° Κελσίου, ή αλλιώς 1,47° Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο (1850-1900), προτού το κλίμα αρχίζει να θερμαίνεται εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επιρροή της συγκέντρωσης αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες, ειδική για το κλίμα στο παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

