Δείτε αύριο LIVE στο BEST την αναμέτρηση Καλλιθέα – Πανιώνιος

Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί το αυριανό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου της Super League II, όπου Καλλιθέα και Πανιώνιος διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Η αυριανή αναμέτρηση (14:00) θα προβληθεί από την τηλεόραση του BEST.

Η Καλλιθέα προέρχεται από την ισοπαλία (1-1) με το Αιγάλεω και επιδιώκει να καλύψει βαθμολογικό έδαφος, ενώ ο Πανιώνιος — με έναν αγώνα λιγότερο, καθώς το ματς με τον Ολυμπιακό Β έχει οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου — φτάνει στο ντέρμπι ξεκούραστος και με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα.