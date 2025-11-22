Έχασε 3-0 σετ από τον Π.Α.Ο.Κ. στο «Παλατάκι» η Καλαμάτα 80 Affidea

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Καλαμάτα 80 με 3-0 σετ σε ένα πολύ ενδιαφέρον και γεμάτο παιχνίδι στο “Παλατάκι”. Η Καλαμάτα 80.

Με οδηγό τον εκπληκτικό Φερνάντο Ερνάντεζ οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν της μεσσηνιακής ομάδας με 3-0 στα σετ (25-22, 25-22, 25-17) και πήραν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Volley League. Στον αντίποδα η Καλαμάτα 80 Affidea παρά την προσπάθεια, και με τον Ακη Χατζηαντωνίου να ανακατεύει την τράπουλα δεν μπόρεσε να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι χάνοντας στα κρίσιμα σημεία σημαντικούς πόντους.

Στο πρώτο σετ αν και βρέθηκε να προηγείται σε αρκετά σημεία, με διαφορά ενός ή δυο πόντων, εν τέλει ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει μετά το κρίσιμο 22-21 (25-22).

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ είχε ξανά μπροστάρη τον Ερνάντεζ και παίζοντας καλύτερα στα κρίσιμα σημεία σταμάτησε την προσπάθεια της Καλαμάτας να ανακτήσει ψυχολογία και να μπει πιο δυνατά στο ματς, (15-16, 18-17, 22-22) με τον Λίσον να κάνει το λάθος στο φιλέ δίνοντας τον τελευταίο πόντο (25-22).

Στο τρίτο σετ, ο Πετσιάς πήρε πόντο ψυχολογίας με μπλόκ στον Κοκκινάκη (14-11), με το ματς να ισορροπεί σε 14-14. Όμως ξανά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο και βρέθηκαν στο +4. Τριπλό μπλοκ της Καλαμάτας πάνω στον Μούχλια για το 19-16, η μπάλα κύλησε στο φιλέ ο Ερνάντεζ δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Εξαιρετικός Μανωλάκης σε πρώτο χρόνο για το 21-17, όμως ο Ερνάντεζ είπε την τελευταία λέξη και έκλεισε το σετ λίγο αργότερα στο 25-17.

MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ, Μάρκος Γαλιώτος.