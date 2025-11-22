Στο «Παλατάκι» της Πυλαίας διασταυρώνουν τα ξίφη τους Π.Α.Ο.Κ. και Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Οι δύο νικητές των τάι μπρέικ της 3ης αγωνιστικής θα βρεθούν αντίπαλοι στο «Παλατάκι» της Πυλαίας με σκοπό να σημειώσουν την τρίτη νίκη τους στη Volley League 2025-26 (5η αγωνιστική, 22/11/25, 17.00, Live Streaming ESAP TV, Διαιτητές: Αβραμίδης, Μαυρίδης Γ). O ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του στην Κρήτη με 3-2 σετ επί του ΟΦΗ θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες του ενόψει μάλιστα και των σπουδαίων μεταγραφικών κινήσεων που έχει δρομολογήσει όπως αυτή του Ούρος Κοβάσεβιτς, με μοναδικό στόχο να διεκδικήσει τίτλους στη σεζόν που συνδυάζεται με 100χρονα γενέθλια του.

Για τον αγώνα κόντρα στην Καλαμάτα, ο κεντρικός του ΠΑΟΚ, Νίκος Μπόνιας, δήλωσε στο acpaok.gr: «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, η οποία προέρχεται από ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Φέτος δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια, το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και κάθε ομάδα χρειάζεται σεβασμό, τον οποίον και έχουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις νίκες, προερχόμαστε και εμείς από ένα γεμάτο παιχνίδι στη Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ. Με σοβαρότητα και πάθος θα παλέψουμε για τη νίκη».

Η Καλαμάτα 80 προέρχεται από το 3-2 επί του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της μεσσηνιακής ομάδας Άκης Χατζηαντωνίου προσπαθεί να προσγειώσει τους παίκτες του με στόχο να δώσουν συνέχεια όχι μόνο στα θετικά αποτελέσματα αλλά και στις καλές εμφανίσεις. Η Καλαμάτα έχει 2 νίκες σε 4 ματς και έχει 6 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 5 βαθμούς με ίδια ματς και ίδιες νίκες.

Ο προπονητής του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και συγκεντρωμένοι. Ήταν μια μεγάλη νίκη με τον Ολυμπιακό, αλλά πρέπει να εστιάσουμε απόλυτα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίος είναι εξίσου ή και ακόμα πιο δύσκολο. Προετοιμαζόμαστε και όπως έχω πει, θέλουμε βαθμούς σε κάθε ματς».

Ο ακραίος της Καλαμάτας Κωνσταντίνος Παύλου δήλωσε: «Έχουμε πολύ καλή ψυχολογία ύστερα από τη νίκη που πετύχαμε την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι είχαμε βρεθεί πίσω στο σκορ με 0-2 σετ. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και στόχος μας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα».

Σε 2 αγώνες τη σεζόν 2023-24 ο ΠΑΟΚ έχει ισάριθμες νίκες με την Καλαμάτα.

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 2025-26 07/02/2026: Volley League 14η Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Π.Α.Ο.Κ. 22/11/2025: Volley League 5η Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 2023-24 24/02/2024: Volley League 17η Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-0 (25-16, 25-13, 25-19) 16/12/2023: Volley League 8η Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Π.Α.Ο.Κ. 1-3 (17-25, 22-25, 28-26, 18-25)

Volley League – 5η αγωνιστική

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 16.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ο.Φ.Η. 2-3 (25-19, 20-25, 25-13, 22-25, 12-15)

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Οσιπίδης, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Μισιάκα.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena Θεσσαλονίκη, 17.00 (Live Streaming ESAP TV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Αβραμίδης, Μαυρίδης Γ., Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Βασδέκης, Μακρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.30 (ΕΡΤ Sports): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Δανιηλίδου, Γεωργιάδης Στ., Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Νικολάου, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο Μετς, 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Π. Φάληρο, 19.00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Ιορδανίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Βέντρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.