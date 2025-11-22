Καλαμάτα – Χανιά 1-0: Έχασε ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες, δεν το… πλήρωσε και συνεχίζει ακάθεκτη (video)

Η Καλαμάτα πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 των Χανίων για την 11η αγωνιστική της Super League 2, σε ένα παιχνίδι όπου είχε την ουσία, τον έλεγχο και τις μεγαλύτερες στιγμές, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη έχει 29 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση, ενω οι Κρητικοί είναι με 6 και βρίσκονται στην 9η.

Μόλις στο 3’, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ: μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Καλουτσικίδης πήρε τη δεύτερη κεφαλιά μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Καλαμάτα συνέχισε με ένταση, αλλά στο 13’ απείλησαν τα Χανιά, όταν ο Παμλίδης δοκίμασε το πόδι του και ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε δύσκολα.

Στο 24’, η «Μαύρη Θύελλα» έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Κωστόπουλο, όμως ο Πρεβεζιάνος έκανε εξαιρετικό κόψιμο την κατάλληλη στιγμή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, στο 45’, η Καλαμάτα άγγιξε ξανά το γκολ, με τον Στογιάνοβιτς να λέει «όχι» στο πλασέ του Κωστόπουλου.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και στην επανάληψη. Στο 50’, ο Γιοκέ προσπάθησε να απειλήσει με πλασέ από πλάγια θέση, όμως η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και πέρασε κόρνερ. Η μεγαλύτερη στιγμή του δεύτερου μέρους μέχρι το 80’ ήρθε στο 66’, όταν ο Μορέιρα βρέθηκε τετ α τετ αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, χάνοντας τεράστια ευκαιρία για το 2-0.

Στο 77’, η Καλαμάτα άγγιξε το δεύτερο γκολ. Ο Τσέλιος εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με τον Στογιάνοβιτς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή απόκρουση και να κρατά ζωντανά τα Χανιά.

Στο 80’, ο Μιράντα δοκίμασε σουτ, αλλά ο Στογιάνοβιτς μπλόκαρε και λίγο αργότερα το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, με την Καλαμάτα να κρατά πολύτιμο τρίποντο. Στο 90+3 τα Χανιά παραλίγο να παγώσουν το γήπεδο της Παραλίας, αλλά το σουτ πέρασε ξυστά από το δοκάρι.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Οικονόμου, Τσορνομάζ, Τσέλιος (81′ Ντιγκινί), Παμλίδης, Γκάμα (61′ Μιράντα), Κωτσόπουλος (61′ Μορέιρα).

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Κουτεντάκης, Σπιριντόνοβιτς, Ιωαννίδης, Γιοκέ.

ΠΗΓΗ monobala.gr

H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Ικανοποιημένος δήλωσε σε γενικές γραμμές ο Αλέκος Βοσνιάδης, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο προπονητής της ΠΑΕ Καλαμάτας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα ότι η Καλαμάτα “δεν είναι ομάδα που θα κρυφτεί μετά το 1-0” εξηγώντας πως στην πορεία μιας σεζόν υπάρχουν και τέτοιοι αγώνες, ενώ σε ότι αφορά την πιθανότητα μεταγραφικών κινήσεων, αν και επιφυλακτικός λόγω της εμπειρίας του παρελθόντος, δεν απέκλεισε μια 1-2 κινήσεις εφόσον χρειαστεί.

Το γεγονός πως η ομάδα μπορεί περισσότερα τόνισε ο Σέφκι Κούκι. Ο Προπονητής της ΠΑΕ Χανίων δήλωσε ευχαριστημένος από τον τρόπο που λειτούργησε η ομάδα του υπό την πίεση της Καλαμάτας, σημειώνοντας ωστόσο πως για την ομάδα του “οι νίκες θα πρέπει να έρθουν σύντομα “.