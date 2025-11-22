Καλαμάτα – Χανιά 1-0: Έχασε ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες, δεν το… πλήρωσε και συνεχίζει ακάθεκτη (video)

Η Καλαμάτα πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 των Χανίων για την 11η αγωνιστική της Super League 2, σε ένα παιχνίδι όπου είχε την ουσία, τον έλεγχο και τις μεγαλύτερες στιγμές, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη έχει 29 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση, ενω οι Κρητικοί είναι με 6 και βρίσκονται στην 9η.
Στο 24’, η «Μαύρη Θύελλα» έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Κωστόπουλο, όμως ο Πρεβεζιάνος έκανε εξαιρετικό κόψιμο την κατάλληλη στιγμή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, στο 45’, η Καλαμάτα άγγιξε ξανά το γκολ, με τον Στογιάνοβιτς να λέει «όχι» στο πλασέ του Κωστόπουλου.
Στο 77’, η Καλαμάτα άγγιξε το δεύτερο γκολ. Ο Τσέλιος εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με τον Στογιάνοβιτς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή απόκρουση και να κρατά ζωντανά τα Χανιά.
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Οικονόμου, Τσορνομάζ, Τσέλιος (81′ Ντιγκινί), Παμλίδης, Γκάμα (61′ Μιράντα), Κωτσόπουλος (61′ Μορέιρα).
Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Κουτεντάκης, Σπιριντόνοβιτς, Ιωαννίδης, Γιοκέ.
ΠΗΓΗ monobala.gr
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ικανοποιημένος δήλωσε σε γενικές γραμμές ο Αλέκος Βοσνιάδης, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο προπονητής της ΠΑΕ Καλαμάτας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα ότι η Καλαμάτα “δεν είναι ομάδα που θα κρυφτεί μετά το 1-0” εξηγώντας πως στην πορεία μιας σεζόν υπάρχουν και τέτοιοι αγώνες, ενώ σε ότι αφορά την πιθανότητα μεταγραφικών κινήσεων, αν και επιφυλακτικός λόγω της εμπειρίας του παρελθόντος, δεν απέκλεισε μια 1-2 κινήσεις εφόσον χρειαστεί.
Το γεγονός πως η ομάδα μπορεί περισσότερα τόνισε ο Σέφκι Κούκι. Ο Προπονητής της ΠΑΕ Χανίων δήλωσε ευχαριστημένος από τον τρόπο που λειτούργησε η ομάδα του υπό την πίεση της Καλαμάτας, σημειώνοντας ωστόσο πως για την ομάδα του “οι νίκες θα πρέπει να έρθουν σύντομα “.