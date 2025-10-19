Δείτε LIVE σήμερα στις 2 μ.μ. στο BEST και στο ACTION24 την αναμέτρηση ATHENS KALLITHEA- Καλαμάτα

Σήμερα η Καλαμάτα δοκιμάζεται στο «Ελ Πάσο» απέναντι στην Καλλιθέα. Ενα ματς πολλών και υψηλών απαιτήσεων το αποτέλεσμα του οποίου θα “πει” πολλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Τον αγώνα που έχει ώρα έναρξης στις 2 μ.μ. θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε LIVE από την τηλεοπτική συχνότητα του BEST και του ACTION24.

Είναι προφανές πως μετά την γκέλα με το Αιγάλεω, ζητούμενο είναι η άμεση επιστροφή στις νίκες που θα κρατήσει την ομάδα εντός τροχιάς και μακριά από άλλες απώλειες.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Την προετοιμασία της για την σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση ολοκλήρωσε χθες η Μαύρη Θύελλα, με τον Αλέκο Βοσνιάδη, να ανακοινώνει μετά το πέρας της την αποστολή, η οποία αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές: Γκέλιος, Λαδάς, Καλογεράκης, Βαφέας, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Τάχατος, Καλουτσικίδης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Κατάλντι, Λεμονής, Τσορνομάζ, Γκάμα, Τσέλιος, Μπονέτο, Παμλίδης, Μορέιρα, Μιράντα, Κωτσόπουλος, Σπυράκος, Μάντζης.