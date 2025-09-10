Δείτε LIVE σήμερα στις 7 μ.μ. τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας στο BEST HYBRID 1

Παρακολουθήστε σήμερα LIVE στο BEST HYBRID 1 την 22η/2025 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία θα γίνει στις 7:00 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας» της πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης

Ανδρέας)

2. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Αρτέμιδος στην Καλαμάτα για τη λειτουργία εγκατάστασης «Ημιυπαίθριο αυτοεξυπηρετούμενο πλυντήριο αυτοκινήτων». (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

3. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε θέση στάθμευσης, επί της οδού Πινδάρου 14, στο Ο.Τ. 115 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας.

(Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

4. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε θέσεις στάθμευσης, επί της οδού Ψαρών 44-46, στο Ο.Τ. 534Β του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

5. Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

(Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

Πρόσκληση 22η/2025 Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Β. ΠΡΟΝΟΙΑΣ

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την επιλογή δικαιούχων φορέων που θα συμμετάσχουν στη λειτουργία Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος, κα Κουμάντου Πιπίνα)

8. Τροποποίηση δημοτικών τελών έτους 2025, ως προς την επιβολή προστίμων αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, κατ’ εφαρμογή του Ν. 5143/2024.

(Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

9. Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση του Δασικού Φυτωρίου στο Δήμο Καλαμάτας και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας για την παραλαβή του ακινήτου.

(Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

10. Εκμίσθωση αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ανεμομύλου.

(Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

11. Περί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Σπερχογείας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

12. Αποδοχή της πρότασης του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αριοχωρίου για την δημιουργία Μουσείου Σχολικής Ζωής στο δημοτικό ακίνητο «Αρχοντικό Δαγρέ» και έγκριση τροποποίησης των όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου του εν λόγω δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

13. Ανασυγκρότηση ορισθείσας με την υπ’ αριθμ. 52/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2023, λόγω συνταξιοδότησης δύο τακτικών μελών της. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

14. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 178/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, του νομικού προσώπου.

(Εισηγήτρια: κα Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλιόπουλος Ν. Αναστάσιος