Place Brand: Παρουσιάστηκε η νέα ενιαία ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (video)

Μια ιδιαίτερη βραδιά, με ζωντάνια, έντονη συμμετοχή και αίσθηση νέας αρχής, έζησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, όταν και παρουσιάστηκε η νέα ταυτότητα τόπου (place brand) στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Την παρουσίαση άνοιξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας για το όραμα της Περιφερειακής Αρχής, τη σημασία της νέας ταυτότητας και την ανάγκη η Πελοπόννησος να αποκτήσει μια συνεκτική και εξωστρεφή εικόνα. Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε – από τη σύλληψη της ιδέας, τη διαβούλευση και την έρευνα, μέχρι την υλοποίηση. Όπως τόνισε, «το πιο δύσκολο κομμάτι ξεκινά τώρα: η εφαρμογή και η ζωντανή αξιοποίηση του brand από όλους μας».

Ακολούθησε η προβολή του επίσημου βίντεο του νέου brand, διάρκειας 1:23, που εντυπωσίασε το κοινό. Σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό συμπύκνωσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Πελοποννήσου, τη μνήμη και την περηφάνια, αλλά και την εξέλιξη και τις προσδοκίες των ανθρώπων της.