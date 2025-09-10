Νέα αστική γραμμή «Φιλοξένια – Κάτω Βέργα» – Εκκινούν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 τα δρομολόγια (video)

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 εκκινούν τα δρομολόγια της νέας αστικής γραμμής, με αριθμό Νο 10 και ονομασία «FILOXENIA – Κάτω Βέργα». Τα δρομολόγια αναλαμβάνει το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, και σύμφωνα με την εισήγηση των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, θα γίνονται ανά μία ώρα τη θερινή περίοδο και ανά δύο ώρες τη χειμερινή, ενώ η νέα γραμμή θα εξυπηρετείται από μικρά και ευέλικτα λεωφορεία (minibus). Αφετηρία και τερματισμός της νέας γραμμής είναι η στάση Φιλοξένια, όπου και θα υπάρχει ανταπόκριση με άλλες αστικές γραμμές.

Την ικανοποίησή τους για την έναρξη λειτουργίας της γραμμής εξέφρασαν σήμερα, Τετάρτα 10 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, η Πρόεδρος της Κοινότητας Βέργας Άρτεμις Κότση, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας και ο εκπρόσωπος του Αστικού ΚΤΕΛ Χρήστος Μουστρούχος.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι «η νέα αστική γραμμή έρχεται να δώσει λύση σε ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων, των επαγγελματιών αλλά και των επισκεπτών της περιοχής», επισημαίνοντας ότι «ο Δήμος Καλαμάτας, συνεχίζει να επενδύει σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο συγκοινωνιών, που διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύει την τοπική οικονομία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής».

Ο κ. Βασιλόπουλος ευχαρίστησε το Αστικό ΚΤΕΛ, τις υπηρεσίες του Δήμου και όλους όσους συνέβαλαν στο να εκκινήσει η υλοποίηση της εν λόγω αστικής γραμμής.