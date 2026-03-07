Τελευταία Νέα
Δείτε LIVE στο BEST το ντέρμπι ανόδου ανάμεσα σε Πανιώνιο και Καλαμάτα (video)

Στα playoffs της Super League 2, η Καλαμάτα ξεχωρίζει ως πρωταγωνίστρια της ανόδου. Η «Μαύρη Θύελλα» κρατά την τύχη στα χέρια της μετά από νίκες επί Ολυμπιακού Β’ (3-0) και Μαρκό (2-0), ενώ ο Πανιώνιος έχασε έδαφος.

Στο μεγάλο σημερινό τηλεοπτικό ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη χρειάζεται μια νίκη για να κάνει το πιο κρίσιμο βήμα για την επιστροφή της στη Super League, με όλη τη Μεσσηνία να περιμένει την ιστορική στιγμή.

Το σημερινό ντέρμπι που θα κάνει σέντρα στις 3 μ.μ., θα προβληθεί LIVE από την τηλεόραση BEST μέσω του Action24.

https://best-tv.gr/home/best-live-tv/

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Διαιτησία: Βεργέτης, Φωτόπουλος, Στάικος.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα, Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι, Μάντζης, Μορέιρα, Τσέλιος, Μ. Μορέιρα.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ζούλιας, Σαραμαντάς, Μπελμόντ, Ντίας, Κολοβός, Γιακόβλεφ, Μόρσεϊ, Μωραΐτης.

Η πορεία έως τώρα

1η Αγωνιστική:

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1

Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2

2η Αγωνιστική:

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα 0-3

Πανιώνιος – Μαρκό 0-0

3η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1

4η Αγωνιστική:

Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Μαρκό – Πανιώνιος

6η Αγωνιστική:

Μαρκό – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Καλαμάτα 31
  2. Πανιώνιος 26
  3. Μαρκό 18
  4. Ολυμπιακός Β’ 18
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
