ΠΑΕ Καλαμάτα: “Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο!”

Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους περισσότερους από 5 χιλιάδες φίλους της Μαύρης Θύελλας που έδωσαν δυναμικό «παρών» στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο, έχοντας για ακόμη μία φορά υποδειγματική συμπεριφορά!

Η εικόνα της εξέδρας, ο παλμός, η φωνή και η αφοσίωσή σας αποτέλεσαν για ακόμη μία φορά ζωντανή απόδειξη του δεσμού που ενώνει τη Μαύρη Θύελλα με τον κόσμο της. Η στήριξή σας ήταν συγκινητική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ακόμα και όταν το παιχνίδι δεν πήγαινε όπως το είχαμε φανταστεί.

Για εμάς, αυτή η σχέση δεν μετριέται σε στιγμές, αλλά σε διαδρομές. Είναι σχέση καρδιάς, εμπιστοσύνης και κοινής πορείας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Ενωμένοι, αποφασισμένοι και με το κεφάλι ψηλά. Με πίστη στις δυνατότητές μας και με απόλυτη προσήλωση στον στόχο μας. Η πορεία μας δεν σταματά, αλλά δυναμώνει μέσα από την ενότητα και τη συσπείρωση.

Σας θέλουμε δίπλα μας μέχρι το τέλος.

Μαζί παλεύουμε. Μαζί προχωράμε. Μαζί συνεχίζουμε.

Η στήριξή σας είναι η ψυχή αυτής της ομάδας.