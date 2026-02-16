ΠΑΕ Καλαμάτα: “Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο!”

Κατά χιλιάδες ανταποκρίθηκαν οι φίλαθλοι της Καλαμάτας στο κάλεσμα της ΠΑΕ να βρεθούν στις κερκίδες του δημοτικού σταδίου, για την πρεμιέρα των Playoffs και πραγματικά η εικόνα του γηπέδου ήταν μοναδική. Η δύναμη της ομάδας είναι ο κόσμος της και παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα δεν προσέφερε χαμόγελα, αυτό που μένει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ, ο ισχυρός δεσμός.
Το ευχαριστώ της ΠΑΕ στον κόσμο της Μαύρης Θύελλας
Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους περισσότερους από 5 χιλιάδες φίλους της Μαύρης Θύελλας που έδωσαν δυναμικό «παρών» στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο, έχοντας για ακόμη μία φορά υποδειγματική συμπεριφορά!
Η εικόνα της εξέδρας, ο παλμός, η φωνή και η αφοσίωσή σας αποτέλεσαν για ακόμη μία φορά ζωντανή απόδειξη του δεσμού που ενώνει τη Μαύρη Θύελλα με τον κόσμο της. Η στήριξή σας ήταν συγκινητική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ακόμα και όταν το παιχνίδι δεν πήγαινε όπως το είχαμε φανταστεί.
Για εμάς, αυτή η σχέση δεν μετριέται σε στιγμές, αλλά σε διαδρομές. Είναι σχέση καρδιάς, εμπιστοσύνης και κοινής πορείας.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Ενωμένοι, αποφασισμένοι και με το κεφάλι ψηλά. Με πίστη στις δυνατότητές μας και με απόλυτη προσήλωση στον στόχο μας. Η πορεία μας δεν σταματά, αλλά δυναμώνει μέσα από την ενότητα και τη συσπείρωση.
Σας θέλουμε δίπλα μας μέχρι το τέλος.
Μαζί παλεύουμε. Μαζί προχωράμε. Μαζί συνεχίζουμε.
Η στήριξή σας είναι η ψυχή αυτής της ομάδας.