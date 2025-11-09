Δείτε σήμερα LIVE στις 2 μ.μ. στο BEST το ματς της Καλαμάτας με την Ελλάς Σύρου – Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας

Στο πέσιμο της αυλαίας του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα της Super League, η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου με στόχο τη νίκη που θα την αναδείξει σε πρωταθλήτρια χειμώνα.
Το ματς θα προβληθεί σήμερα LIVE από την τηλεόραση BEST και το ACTION24, και έχει ώρα έναρξης 14:00.
Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας
Ο Αλέκος Βοσνιάδης, ανακοίνωσε χθες την αποστολή της ομάδας, η οποία αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές: Γκέλιος, Καλογεράκης, Λαδάς, Βαφέας, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Σιλά, Κατάλντι, Λεμονής, Τσορνομάζ, Γκάμα, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Μιράντα, Κωτσόπουλος, Σπυράκος, Ντιγκινί.
Εκτός Μπονέτο, Μάντζης, Τάχατος, Μπακαγιόκο, και Μουζάκης.