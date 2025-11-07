Γιώργος Ράλλης για SL2: “Πρέπει να γίνει ένας όμιλος” -Τι είπε για το πρωτάθλημα, τη Μαύρη Θύελλα, τους νέους και τη μπουτίκ (video)

Στο πέσιμο της αυλαίας του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα της Super League, η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου με στόχο τη νίκη που θα την αναδείξει σε πρωταθλήτρια χειμώνα και θα την κρατήσει εντός τροχιάς.

Για το επερχόμενο ματς που θα προβληθεί τηλεοπτικά από το ACTION24 (Κυριακή 9/11, ώρα 14:00), τους νέους της Κ17 που ξεκινούν την δική τους προσπάθεια, την ακαδημία του συλλόγου, τη μπουτίκ αλλά και το χρίσμα του α΄ αντιπροέδρου της Λίγκας, μίλησε ο Γιώργος Ράλλης εκφράζοντας πίστη στην ομάδα της πόλης και ευχόμενος την άνοδό της στην μεγάλη εθνική κατηγορία.