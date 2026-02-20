Τελευταία Νέα
Ο αθλητισμός στην καθημερινότητά μας (video)

Η προπονήτρια και ιδρυτικό μέλος του Kalamata Running Project, Ελένη Θεοδωρακοπούλου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, σε μια συζήτηση γεμάτη ενέργεια και κίνητρο. Η πρώην πρωταθλήτρια στίβου και κάτοχος πανελλήνιου ρεκόρ, μοιράστηκε το όραμά της , τονίζοντας τη σημασία της σωστής καθοδήγησης και της άθλησης στην καθημερινότητά μας. Μίλησαν για τα προγράμματα προπόνησης, τα οφέλη του τρεξίματος στην υγεία και την ψυχολογία, αλλά και για την εντυπωσιακή παρουσία της ομάδας σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Μια συζήτηση που μας θύμισε ότι η καλύτερη στιγμή για να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας είναι… τώρα!

