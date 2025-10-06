Δείτε στο taxcalc2025.minfin.gr πόσα κερδίζετε στον μισθό από τον Ιανουάριο με τις φοροελαφρύνσεις

Σε ισχύ βρίσκεται από την Τρίτη (1.10.2025) η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη.
Πρόκειται για μία ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση από οποιονδήποτε browser σε υπολογιστή (PC/Mac), tablet ή κινητό τηλέφωνο, στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr.
Η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα των πολιτών, ούτε αποθηκεύει στοιχεία, ενώ δεν κάνει χρήση cookies. Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και φιλοξενείται στο G-Cloud του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
