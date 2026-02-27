Επίδομα Παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Οδηγίες για την συμπλήρωση των στοιχείων

Άνοιξε σήμερα (27.2.2026) στις 08:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21, για την υποβολή αιτήσεων έτους 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικότερα, η πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21 θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 18:00.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

