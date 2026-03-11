Επίδομα Παιδιού Α21: Μέχρι σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τα ποσά καταβολής

Μέχρι σήμερα (11.3.2026) στις 18:00 θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21, για την υποβολή αιτήσεων έτους 2026, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού Α21 μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ποσό που θα λάβουν όσοι δικαιούνται το Επίδομα Παιδιού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

