ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DEMO: Το επενδυτικό πλάνο σε Τρίπολη, Κρυονέρι και Άγιο Στέφανο

Στην ενίσχυση της παρουσίας της εντός και εκτός Ελλάδας εστιάζει και το φετινό πλάνο του φαρμακευτικού ομίλου DEMO. Στις κατευθύνσεις του στρατηγικού προγράμματος για το 2025 περιλαμβάνονται:

  • Η είσοδος σε νέες αγορές και η αύξηση της παρουσίας στις αγορές που δραστηριοποιείται είτε αυτόνομα είτε μέσω θυγατρικών
  • Η ανάπτυξη νέων χημικών μορίων, δραστικών φαρμακευτικών υλών και νέων βιομοειδών
  • Η ολοκλήρωση με γρήγορο ρυθμό των νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων σε Τρίπολη και Άγιο Στέφανο και των επενδύσεων στο Κρυονέρι
  • Ο έλεγχος του κόστους μέσα και από την περαιτέρω βελτιστοποίηση των διαδικασιών

Νέες προσθήκες στο portfolio

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι προσδοκίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της DEMO είναι μεγάλες και βασίζονται σε όλη την υποδομή, τις επενδύσεις και την εργασία που έγινε τις χρονιές που προηγήθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ 

