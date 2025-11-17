Δεν φτάνει η εμφάνιση: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Εσείς τι θεωρείτε… σέξι σε έναν άνθρωπο; Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απάντηση δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Η έλξη που νιώθουμε είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης βιολογικών, ψυχολογικών και πολιτισμικών παραγόντων.

Ο ηθοποιός Jonathan Bailey ψηφίστηκε φέτος ως ο «πιο σέξι άνδρας του κόσμου» από το περιοδικό People. Και όπως κάθε χρόνο, οι λάτρεις της ποπ κουλτούρας αναλύουν ή διαφωνούν με την επιλογή, γι’ αυτό και έχει έρθει στο προσκήνιο και πάλι το ζήτημα του τι είναι τελικά σέξι.

Η βιολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στην έλξη που νιώθουμε για κάποιον

Ψυχολόγοι εξηγούν ότι η ελκυστικότητα επηρεάζεται από:

πολιτισμικούς παράγοντες (π.χ. μόδα, πρότυπα ομορφιάς ανά εποχή)

εξελικτικούς παράγοντες (π.χ. σωματικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με γονιμότητα)

παράγοντες εγγύτητας, δηλαδή έλξη προς ό,τι βλέπουμε και γνωρίζουμε συχνότερα.

Υπάρχουν συγκεκριμένα σωματικά στοιχεία που διεγείρουν ενστικτωδώς την έλξη, όπως η συμμετρία του προσώπου, η μυρωδιά ή η φωνή. Όμως, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, αν υπήρχε κάτι που θα ήταν έμφυτα ελκυστικό για όλους, τότε δεν θα άλλαζαν ποτέ οι τάσεις και θα μοιάζαμε όλοι μεταξύ μας. Άρα, η ελκυστικότητα έχει τεράστια ποικιλία και δεν υπάρχει μία «συνταγή».

Έλξη και προσωπικότητα

Η εσωτερική στάση και ο τρόπος που κάποιος παρουσιάζει τον εαυτό του επηρεάζει έντονα το πόσο σέξι τον αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Έχετε γνωρίσει κάποιον που αρχικά σας φάνηκε μέτριος εμφανισιακά, αλλά μετά, γνωρίζοντάς τον, συνειδητοποιήσατε ότι έχει υπέροχα μάτια ή χαμόγελο; Δεν είναι τυχαίο. Η προσωπικότητα μπορεί να αλλάξει εντελώς το επίπεδο έλξης.

Επίσης, η αυτοπεποίθηση, το χιούμορ ή η ζεστασιά μπορούν να κάνουν κάποιον πολύ πιο σέξι από ό,τι η τέλεια συμμετρία προσώπου. Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Evidence Based Medicine διαπίστωσε ότι το χιούμορ παίζει σημαντικό ρόλο στο πόσο μας ελκύει κάποιος.

